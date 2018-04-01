Başkent'te puanlar paylaşıldı

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta iki takımda az sayıda yakaladığı pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 28'e yükselterek 15. sırada yer alırken, Konyaspor 25 puanla 17. sırada kaldı.

Ligde üst üste iki hafta kazanan Osmanlıspor'un galibiyet serisi bu maçla sona ererken, 4 maç sonra geçtiğimiz hafta sahadan 3 puanla ayrılan konuk ekip Konyaspor kritik maçta rakibiyle olan puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.

Ligde gelecek hafta Osmanlıspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Atiker Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.