Basketbol Süper Ligi All-Star kadroları açıklandı

21 Ocak Pazar günü saat 14:00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yıldızları, basketbol severler için bir araya geliyor.

Asya ve Avrupa karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; her yıl olduğu gibi bu yıl da LeasePlan Yetenek Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması gibi etkinliklerle basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bu eğlenceli gün öncesinde halk oylaması Asya ile Avrupa karmalarının ilk 5 oyuncuları ve yedekleri belli oldu;

Koç: David Blatt

AVRUPA KARMASI İLK 5: Errick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan), Derrick Brown (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Koç: Josep Maria Berrocal

ANADOLU KARMASI İLK 5: Barış Ermiş (Tofaş), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Samuel Mejia (Tofaş) Gasper Vidmar (Banvit),

AVRUPA KARMASI YEDEKLER: Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Ivan Buva (İstanbul BBSK), Jajuan Jhonson (Darüşşafaka)

ANADOLU KARMASI YEDEKLER: Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen (Sakarya BŞB), Jeffrey Curtis (Eskişehir Basket), Moustapha Fall (Sakarya BŞB), Christopher Obekpa (Trabzonspor)

ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI

Scott Wood - Pınar Karşıyaka William Baron - Eskişehir Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş Brady Heslip - Trabzonspor Ryan Toolson - İBB Sertaç Şanlı - Beşiktaş Sompo Japan

LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI

Erkin Şenel - Banvit Ege Arar - Galatasaray Odeabank Yiğit Arslan - Tofaş Moustapha Fall - Sakarya Bşb. Egemen Güven - Pınar Karşıyaka Can Uğur Öğüt - Gaziantep Basketbol

TAHİNCİOĞLU SMAÇ YARIŞMASI

Adonis Thomas - Banvit Richard Solomon - Uşak Sportif Howard Sant-Roos - Darüşşafaka Josh Adams - Beşiktaş Sompo Japan Erkan Yılmaz - Yeşilgiresun Belediye Onuralp Bitim