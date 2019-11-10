Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftasına namağlup lider durumda giren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 72-70 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılı ekip, ilk 6 haftada Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ Basket, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'u yendi.
KARŞIYAKA'NIN YENİLMESİYLE NAMAĞLUP TAKIM KALMADI
Pınar Karşıyaka, dün konuk olduğu Bahçeşehir Üniversitesi'ne 72-70 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı.
En iyi sezon başlangıcını 1999-2000 sezonunda 7 maçlık galibiyet serisiyle yapan yeşil-kırmızılı ekip, o sezon İTÜ, Beşiktaş, Galatasaray, TOFAŞ, Anadolu Efes, Ülkerspor ve Troy Pilsner'i mağlup ettikten sonra 8. haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.
FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda ilk 3 haftanın ardından averajla 2. sırada bulunan Pınar Karşıyaka, 13 Kasım Çarşamba günü Belçika'da 81-76 yenildiği lider Spirou Basket'i konuk edecek.
Yeşil-kırmızılı ekip ligde ise 16 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta ile İzmir'de karşılaşacak.