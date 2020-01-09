Galatasaray Avrupa Kupası'nda Monaco'yu devirdi

Galatasaray karşılaşmaya Tai Webster, Aaron Harrison, Alex Poythress, Zach August ve kaptan Göksenin Köksal'ın bulunduğu ilk 5 ile başladı. Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, Alex Poythress ve Tai Webster'ın etkili oyunlarıyla ilk çeyrekte fark yarattı. Webster, Poythress ve Zach Auguste üçlüsünün hücum yükünü çektiği temsilcimiz, başa baş geçen ilk periyodu 20-18 önde kapadı.

İLK PERİYOT

Çetin bir mücadeleye sahne olan ikinci çeyrekte ise Tai Webster şov vardı. Çeyreğin ilk anlarında temsilcimiz 27-22 geriye düşse de, Webster'ın hücumda ipleri eline alması Galatasaray'ı rahatlattı ve periyodun son 4 dakikasına 29-29 eşitlikle gidildi. Karşılıklı sayılarla geçilen periyodun son saniyesinde sarı kırmızılıların aleyhine çalınan tartışmalı faul düdüğünün etkisiyle ilk yarı 39-38 geride kapandı. Webster 13 sayı, 4 asist ile Galatasaray'da fark yaratan isim oldu. Zach August ise 10 sayı ve 7 ribauntluk katkı verdi. Rakipte öne çıkan isim 14 sayı ile Cole Norris oldu.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte Galatasaray, maçı koparmayı başardı. Karşılaşma dengede giderken Whittington'un üçlüğü Galatasaray'ı 49-47 öne geçirdi. Çeyreğin bitimine 3:37 dakika Harrison'ın 3'te 3 isabetli serbest atışıyla kendisinden beklenen çıkışını yakaladı. Bu bölümde maçın kontrolünü eline geçiren temsilcimiz 54-47 üstünlük yakalayarak, rakip antrenör Sasa Obradovic'e mola aldırdı. Harrison'un da devreye girmesiyle farkı ilk defa çift hanelere çıkaran sarı kırmızılılar, final periyoduna 61-54 üstün gitti.

SON PERİYOT

Son çeyrekte ise savunma gücünü artıran Galatasaray, farkı iyice açmaya başladı. Harrison, Webster ve Auguste'nin etkili oyunlarıyla fark yaratan Galatasaray Doğa Sigorta, 5:04 dakika kala skoru 70-57'ye getirdi. 4 dakika kala Whittington ve Yiğit Arslan'ın üst üste bulduğu üçlükler farkın 20'li hanelere çıkmasını sağladı. Monaco maçın son bölümlerinde üst üste bulduğu basketlerle farkı 10'a kadar çekse de, temsilcimiz deplasmandan 85-73 üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, Eurocup Son 16 Turu'nda ikinci tur maçını 15 Ocak Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile Sinan Erdem'de oynayacak.

Monaco: 73 - Galatasaray Doğa Sigorta: 85

Salon: Stade Louis II

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Moritz Reiter (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Monaco: Buckner 20, Clemmons 5, Tillie, Cole 18, Lacombe 5, Bost 7, Yeguete 2, O'Brien 8, Ouattara 5, Sane 3

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Poythress 15, Göksenin Köksal 2, Auguste 18, Harrison 12, Whittington 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz, Ege Arar, Caner Erdeniz

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-38

3. Periyot: 54-61