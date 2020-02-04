Basketbolda Fenerbahçe, Zenit deplasmanında

1 Cizrespor ligden çekildi Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

2 Beşiktaş'tan Bruno Varela atağı Karius'la yollarını ayırmaya karar veren Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli kaleci Bruno Varela'yı listesine aldı.

3 Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

4 Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticiler, Sörloth'u beğendi.

5 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru Göztepe maçında kural hatası yapıldığını düşünen Beşiktaş yönetimi, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, yaptıkları müracaatta hükmen galip sayılmaları gerektiğini belirtti.

6 Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sürekli hakeme itirazlardan bulunan Caner Erkin'e sakin olması yönünde uyarılarda bulundu.

7 Hakemden Neymar'a ilginç uyarı Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

8 Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

9 Umut Nayir'in Karius kararı güldürdü Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Beşiktaş'ın YouTube kanalında, sevilen bilgisayar oyunu Football Manager 2020'yi oynadı. Genç oyuncu, takımdan Loris Karius'u gönderdi.