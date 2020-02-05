Basketbolda Fenerbahçe Zenit'i de devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit St Petersburg ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 73-68'lik skorla galip ayrıldı.

Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, toplamda ise 23. maçında 11. kez galip geldi.

MAÇTAN ANLAR

İki takımın karşılıklı sayılarıyla 5 dakikalık bölüm 9-9 eşitlikle geçildi. 3:17 kala ise Zenit St Petersburg 13-9 ile önden olan taraftı.

Sonrasında rakibine 10-0'lık seriyle karşılık veren temsilcimiz, 23 saniye kala skoru 13-19'a getirdi. Ayon'un basketiyle de çeyrek 15-19 sona erdi.

İkinci çeyreğe Vesely ile etkili başlayan Fenerbahçe, farkı açarak 3:53 kala skoru 20-37 yaptı.

Son bölümde Austin Hollins'i devreye sokan ev sahibi ekip, devreyi 32-41 ile sonlandırdı.

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında 34-46 ile farkı 12 sayıya kadar çıkarsa da 8-0'lık seri yakalayan Zenit, 6:45 kala skoru 42-46'ya getirdi. 4:22 kala da Voronov, skoru 45-48 yaptı.

Çeyreğin son bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 50-54 önde tamamladı.

Fenerbahçe karşılaşmayı da 68-73'lük skorla kazandı.