Basketbolda Galatasaray NBA'nın yakın takibinde

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Türk Telekom'u 93-71 mağlup ettiği maçta NBA gözlemcileri de Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerindeydi.

Üç NBA gözlemcisi, Galatasaray'ın Amerikalı yıldızları Alex Poythress, Greg Whittington ve Aaron Harrison'ıu izlemek için Türkiye'ye geldi.

Whittington bu sezon Galatasaray'da 12 sayı ve 5 ribaunt, Alex Poythress 14.7 sayı ve 5 ribaunt, Aaron Harrison ise 14.3 sayı ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

GALATASARAY SİNAN ERDEM'DE 9'DA 9 YAPTI

Galatasaray Doğa Sigorta, taraftarı önünde Türk Telekom'a şans tanımadı. Aslan, rakibini 22 sayı farkla yıktı, bu sezon Sinan Erdem Salonu'ndaki 9. maçında 9. galibiyetini aldı.