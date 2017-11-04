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Basketbolda toplu sonuçlar

Tahincioğlu Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'ne 5, Türkiye 1. Ligi'ne ise 7. hafta maçlarıyla devam edildi.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa: 88-84

Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank: 70-64

Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol: 98-78

TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor: 89-85

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Adana ASKİ-Çukurova Basketbol: 62-67

OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi: 79-77

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor: 93-49

Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi: 71-77

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bahçeşehir Koleji-Karesispor: 94-89

İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor: 88-85

Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent: 78-85

Türk Telekom-Ankara DSİ: 93-73

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 70-90

Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 81-55

Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor: 72-74

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