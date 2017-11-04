Basketbolda toplu sonuçlar

Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa: 88-84
Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank: 70-64
Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol: 98-78
TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor: 89-85
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Adana ASKİ-Çukurova Basketbol: 62-67
OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi: 79-77
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor: 93-49
Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi: 71-77
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bahçeşehir Koleji-Karesispor: 94-89
İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor: 88-85
Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent: 78-85
Türk Telekom-Ankara DSİ: 93-73
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 70-90
Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 81-55
Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor: 72-74