Basketbolda toplu sonuçlar

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Shaq dünyanın en acı cipsini yedi

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Kadın futbolcular lige böyle hazırlanıyor

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Galatasaray yönetimi, devre arasında Arda'yı 6 aylığına kiralamak için Barcelona'nın kapısını çalacak.

Gençler'i 5-1 yenen G.Saray, Sudumica, Bülent Uygun ve Samet Aybaba gibi maç öncesi çok ümitli olduğunu söyleyen Mesut Bakkal'ı yanılttı.

G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı

10 haftada 4 gol atan Maicon, tek başına Soldado, Janssen, Van Persie, Fernandao ve Negredo'dan daha fazla rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, Atiba, Tosic, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün tedavileri sürüyor.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 sakat var

MMA müsabakasında Tywan Claxton, rakibi Johnny Bonilla-Bowman'ı uçan diz atarak nakavt etti.

Tywan Claxton rakibine uçan diz atarak nakavt etti - İZLE

Fenerbahçe Osmanlıspor'u da yenemedi

1 Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu Çağlar Söyüncü'ye, Video Hakem Sistemi yardımıyla kırmızı kart gösteren maçın hakemi, karşılaşma sonrası pişman olduğunu açıkladı.

2 Beşiktaş ilk kez puan kaybetti Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Monaco ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı.

3 Galatasaray Trabzonspor'a yenildi Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

4 Fenerbahçe Kayserispor'la berabere kaldı Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.

5 Real Madrid cephesi Cüneyt Çakır'a isyan etti Tottenham'ın Real Madrid'i 3-1 yendiği maçta İspanyol ekibi maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi.

6 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı Lucescu, Romanya ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosuna Arda, Caner ve Burak'ı çağırmazken, 5 futbolcu ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

7 Muslera'dan hakeme küfür Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın küfür ettiği kameralara yansıdı.

8 Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi UEFA'nın Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçına Avusturyalı bir hakem ataması Abdullah Avcı'nın tepkisine neden oldu.

9 Olcay Şahan ile Feghouli'yi içeride de zor tuttular Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan ile Feghouli'nin kavgası soyunma odası koridorlarında da devam etti.