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Basketbolda toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 4 maç oynanırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftası 7 maçla tamamlandı

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Basketbolda toplu sonuçlar

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Trabzonspor: 84-95

Banvit-TOFAŞ: 64-70

Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece: 98-71

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 69-75

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar: 70-77

Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-88

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor: 63-74

Düzce Belediyespor-Petkimspor: 65-56

Karesispor-Selçuklu Belediyespor: 81-92

Afyon Belediyespor-Türk Telekom: 57-64

Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-68

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