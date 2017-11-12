Basketbolda toplu sonuçlar

Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Trabzonspor: 84-95
Banvit-TOFAŞ: 64-70
Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece: 98-71
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 69-75
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar: 70-77
Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-88
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor: 63-74
Düzce Belediyespor-Petkimspor: 65-56
Karesispor-Selçuklu Belediyespor: 81-92
Afyon Belediyespor-Türk Telekom: 57-64
Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-68