Basketbolda toplu sonuçlar

Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 94-83
Trabzonspor-Galatasaray Odeabank: 103-82
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka: 55-66
Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka: 77-70
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bornova Beckerspor-Adana ASKİ: 55-100
Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 63-61
BOTAŞ-Abdullah Gül Üniversitesi: 54-56
İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 66-86
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe: 65-78
Beşiktaş-OGM Ormanspor: 88-58
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Ankara DSİ: 107-82
Petkimspor-Yalova Group Belediyespor: 61-70
Türk Telekom-Bakırköy Basket: 90-83
Bandırma Kırmızı-OGM Ormanspor: 73-65
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Afyon Belediyespor: 69-74
Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji: 83-77
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Düzce Belediyespor: 73-88
Bursaspor Durmazlar-Karesispor: 72-74