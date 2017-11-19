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Basketbolda toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 9. hafta başladı

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Basketbolda toplu sonuçlar

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 94-83

Trabzonspor-Galatasaray Odeabank: 103-82

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka: 55-66

Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka: 77-70

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bornova Beckerspor-Adana ASKİ: 55-100

Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 63-61

BOTAŞ-Abdullah Gül Üniversitesi: 54-56

İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 66-86

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe: 65-78

Beşiktaş-OGM Ormanspor: 88-58

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Ankara DSİ: 107-82

Petkimspor-Yalova Group Belediyespor: 61-70

Türk Telekom-Bakırköy Basket: 90-83

Bandırma Kırmızı-OGM Ormanspor: 73-65

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Afyon Belediyespor: 69-74

Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji: 83-77

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Düzce Belediyespor: 73-88

Bursaspor Durmazlar-Karesispor: 72-74

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