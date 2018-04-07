Basketbolda toplu sonuçlar

3

Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda alacağı ücret

2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemlerin alacağı ücretler belli oldu. Buna göre Cüneyt Çakır katılım bedeli olarak 70 bin dolar, yönettiği maç başına ise 3 bin dolar alacak.