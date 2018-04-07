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Basketbolda toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4'er, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 8 maç oynandı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24., Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 31. hafta maçları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66

Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90

Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-83

OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 69-67

Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60-73

İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 74-66

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji: 67-68

Petkimspor-Karesispor: 83-71

Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor: 69-78

Yalova Grup Belediyespor-Ankara DSİ: 84-75

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor: 71-70

Antalyaspor-OGM Ormanspor: 82-73

Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket: 89-98

Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar: 89-90

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