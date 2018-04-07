Basketbolda toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24., Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 31. hafta maçları yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72
Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66
Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90
Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-83
OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 69-67
Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60-73
İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 74-66
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji: 67-68
Petkimspor-Karesispor: 83-71
Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor: 69-78
Yalova Grup Belediyespor-Ankara DSİ: 84-75
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor: 71-70
Antalyaspor-OGM Ormanspor: 82-73
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket: 89-98
Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar: 89-90