Başkşehir evinde Antalyaspor'a 4 attı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırladı.
GOLLER
7. dakikada Edin Visca erken öne geçen Başakşehir, ikinci yarının ilk saniyelerinde Stefano Napoleoni ile farkı 2'ye çıkardı.
2-0 sonrası direnci kırılan Antalyaspor karşısında rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 72'de İrfan Can Kahveci ile bir gol daha bularak iyice rahatladı. Karşılaşmada son sözü söyleyen 88'de Emmanuel Adebayor oldu: 4-0
ZİRVEYE ORTAK OLDU
90 dakika sonunda gelen düdükle birlikte Abdullah Avcı'nın takımı 3 puanı 4 golle hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Başakşehir ligde 4. galibiyetini elde ederken, Antalyaspor'un 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.