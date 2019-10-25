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Başörtüsü açılan kadın futbolcuya yardım

Kadın futbolcuların oynadığı bir maç sırasında, başörtüsü açılan kadın futbolcunun yardımına rakip oyuncular yetişti.

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya yardım
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Ürdün’de; Filistin, Bahreyn, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katıldığı WAFF Kadınlar Kulüp Şampiyonası'nda, Shabab al Ordon ve Arap Ortodoks kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest VİDEO

BAŞI AÇILAN KADIN SPORCUYA RAKİP OYUNCULAR YARDIM ETTİ

Maç sırasında başörtüsü açılan bayan futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu.

Sosyal medyada defalarca paylaşılan video sonrasında saçı gözüken kadını korumaya çalışan sporcular büyük takdir topladı.

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