Başörtüsü açılan kadın futbolcuya yardım

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlardan en fazla katkıyı Galatasaray yaparken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

Belhanda'yla özel bir görüşme yapan Fatih Terim, "Sahada gösterdiğin performansla kendini taraftara affettir" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, futbolcuların maç günleri oruç tutmalarına karşı olduğunu söyledi. Özat, "18 saat bir vücuda su ve şeker girmemesi sağlık açısından büyük risk" dedi.

Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularını soyunma odasında döven Halit Kurt, kendisini savundu. Kurt, "Baba şefkatiyle yaptım. Fatih Terim de oyuncularını dövüyor" dedi.

1 Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

2 Takımlarımızın ülke puanına katkıları Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlardan en fazla katkıyı Galatasaray yaparken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

3 4 sarı kart gören teknik adam cezalı duruma düşecek Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişiklikle 4 sarı kart gören teknik adamların 1 maç men cezası almasına karar verdi.

4 Abdullah Avcı: Oyun planımızda değişiklikler oldu Braga yenilgisi sonrası konuşan Abdullah Avcı, "3-4 haftadır saha parselasyonlarımızda birtakım değişiklikler oldu" dedi.

5 Trabzonspor sahasında Krasnador'a yenildi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Krasnodar'a 2-0 yenildi.

6 UEFA ülke sıralamasında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için UEFA sıralamasında ilk 10'a girmek zorundayız. Ancak takımlarımızın aldığı kötü sonuçlardan dolayı her geçen hafta, bu şansımız azalıyor.

7 Fatih Terim'den Belhanda'ya: Kendini sahada affettir Belhanda'yla özel bir görüşme yapan Fatih Terim, "Sahada gösterdiğin performansla kendini taraftara affettir" dedi.

8 Fenerbahçe'ye Kruse'den kötü haber geldi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

9 Derbi, Abdullah Avcı'nın kaderini belirleyecek Son olarak Braga'ya yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.