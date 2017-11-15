Başpehlivan'a 'kaç koç yersin' sorusu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi başpehlivan Turan Balaban, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin ilginç soruları söyleşide dikkat çekti.

Okulun konferans salonunda düzenlenen "Kırkpınar ve Yağlı Güreşler" konulu söyleşi öncesi öğrenciler cazgır gibi maniler okudu.

"BİR OTURUŞTA KAÇ KOÇ YERSİNİZ?"

Bir öğrencinin söyleşide, "Bir pehlivanın bir koçu yiyebildiği söyleniyor. Bir oturuşta kaç koçu yersiniz?" sorusuna Başpehlivan İsmail Balaban, "Eski başpehlivanlar yiyormuş. Yeni nesil o kadar yemiyor. Kendimizden örnek verecek olursak, bir insanın yediklerini yiyoruz. Üç öğünü aksatmamaya çalışıyoruz. Bir insan bir porsiyon yiyorsa biz iki porsiyon yiyoruz. Zorlasak daha fazla yeriz ama vücudun alacağı kapasiteyi zorlamıyoruz." yanıtı verdi.

"42 BİN LİRA ÖDÜL ÇOK AZ"

"Kırkpınar'da veya güreşlerde verilen ödüller yeterli mi?" sorusunu İsmail Balaban, "Bu yıl Kırkpınar'da birinci oldum, başpehlivan için 42 bin liralık bir ödül vardı. Bence Kırkpınar başpehlivanı için 42 bin lira çok az bir miktar. Futboldan örnek verecek olursak, adam bir maça çıkıyor kaç bin avro alıyor. Bu bizim kültürümüz, ata sporumuz. Onların aldığı paranın yüzde birini almıyoruz. Kırkpınar yılda bir kez yapılıyor ve birinci olana 42 bin lira veriliyor, bence az." şeklinde cevaplandırdı.