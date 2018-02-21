Türkiye'nin terör örgütlerini sınırından temizlemek için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek, spor camiasında da devame diyor. Balıkesir'de düzenlenen 'Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor' organizasyonunda, son başpehlivanı İsmail Balaban birinciliği elde etti.

ŞEHİTLERİ ANMAK İÇİN KOL BAĞLADILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, "Başpehlivanlar bugün burada aziz şehitlerimizi anmak için kol bağlayacak. Birliği ve beraberliğiyle tüm dünyaya nam salmış Türk milletinin asil duruşuna ve dayanışmasına bir kere daha şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise bin yıllık bir geleneğe sahip yağlı güreşlerin, bu derece anlamlı bir organizasyonda yer bulmasının önemine dikkat çekti.

Başpehlivanlar şehitler için kol bağladı VİDEO