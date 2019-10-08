Bastian Schweinsteiger futbolu bıraktı

Kariyerinin büyük bir bölümünü Bayern Münih'te geçiren tecrübeli futbolcu Schweinsteiger, yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını açıkladı.
2017'den beri MLS ekiplerinden Chicago Fire'da top koşturan tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 30 maçta 1 gol 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Almanya Milli Takımı ile 121 maça çıkan tecrübeli oyuncu 24 gol atmıştı. Alman devi Bayern Münih ile ise 500 maç 68 gol 100 asist, Manchester United ile 35 maç 2 gol ve 2 asist ile oynamıştı.
Kariyerinde 1 kez yılın futbolcusu ödülü kazanan Alman oyuncu 1 Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 İngiiz Kupası, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu, 8 Almanya Ligi şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğ, 2 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı.