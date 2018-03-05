Batalla: Taraftar küfür etmeden ayrılacağım

Bursaspor'un takım kaptanı olan ve şampiyonluk da dahil birçok başarıya imza atan efsane oyuncu Pablo Martin Batalla, ayrılık sinyali verdi.

Yaşı ilerledikçe performansının düştüğünü söyleyen Batalla, kötü günlerinde Bursaspor'da olmak istemediğini söyledi.

PERFORMANSIM DÜŞÜYOR

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına tanık oldum ki, kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum."





SEZON SONU AYRILACAĞIM

"İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlar da, kötü olup kulüpten gitmesi istenenler de küfür yediler burada..

Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu, ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum."