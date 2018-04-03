Batalla sezon sonu ayrılacak

Bursaspor'un 2010'daki şampiyon kadrosunda yer alan ve tarafatarın sevgilisi olan Battalla, Bursaspor macerasına son vermeye hazırlanıyor.

ÜLKESİNE DÖNME KARARI ALDI

Bursaspor'un efsane ismi sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı.

Bu sezon 23 maçta 4 gol ve 6 asist ile toplam 10 gole katkıda bulunan 33 yaşındaki yıldız orta saha geçen sezonu ise 31 karşılaşmada 9 gol ve 6 asist ile tamamlamıştı.

Sezon sonunda kariyerine Arjantin'de devam etmesi beklenen Batalla'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.