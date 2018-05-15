Batı'da finalin ilk maçını Warriors kazandı

1 Son hafta şampiyonluğu veren tek takım F.Bahçe Süper Lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyonluğu rakibine kaptıran tek takım F.Bahçe. Üstelik sarı-lacivertliler bunu iki kez yaşadı.

2 Rodrigues'in ilginç hayat hikayesi Hollandalı gazeteci Thijs de Brujin, Garry Rodrigues'in postacılıktan Galatasaray'a doğru uzanan ilginç hayat hikayesini kaleme aldı.

3 Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın takibinde Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

4 Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta Alanyasporlu Tzavellas, Emre Akbaba'nın sezon sonunda 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

5 Aykut Kocaman: Çok gol atmamız bence tesadüf Sezon başından beri kötü futbol oynamakla eleştirilen Fenerbahçe, Karabükspor'u 7-0 yenerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Aykut Kocaman ise bu duruma ironik bir yorumda bulundu.

6 Fikret Orman: Bizim alnımız açık Fikret Orman, stadın maliyetleriyle ilgili kendisini suçlayanlara, "Gelsinler yüz yüze konuşalım, hırsız mıyız biz" şeklinde cevap verdi.

7 Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli Galatasaray'a şampiyonluk için Göztepe deplasmanında 1 puan yetecek. Sarı-kırmızılılar konsantrasyonu üst düzeyde tutsa da bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

8 Akhisarspor kazandı Osmanlı küme düştü Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı. Bu sonuçla lige veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

9 Talisca ve Giuliano kadroya alınmadı Tite, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca açıklanan kadroda yer almadı.