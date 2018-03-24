Batistuta: Messi'de Maradona karizması yok

Arjantin'in efsanevi futbolcularından Gabriel Batistuta, İtalyan basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Corriere dello Sport gazetesine konuşan Batistuta, Lionel Messi ile Diego Armando Maradona'yı kıyasladığı röportajında şu ifadeleri kullandı:

KARİZMASI YOK

"Diego gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Çünkü o, Arjantinlileri sadece futboluyla değil, pek çok yönüyle temsil eden bir futbolcuydu. Messi teknik olarak belki daha iyi bir futbolcu olabilir ama onda Maradona'nın karizması yok. Maradona şiirse Messi düzyazıdır. Bence Messi, bir Maradona değil ve muhtemelen de hiç olamayacak."