Batshuayi, Aubameyang'ı aratmıyor

Pierre Emerick Aubameyang'ı ara transferde Arsenal'e satan Borussia Dortmund, Gabonlu futbolcunun yerini Michy Batshuayi ile doldurdu. Chelsea'den 1,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Belçikalı forvet, sarı siyahlı takıma çabuk ısındı.

Borussia Dortmund ile daha sadece 3 maça çıkan Batshuayi, 5 gol ve 1 asistle Aubameyang'ı aratmayacak bir görüntü ortaya koydu. Ayağının tozuyla çıktığı Köln karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandıran Batshuayi, geçtiğimiz hafta sonu da Hamburg ağlarını sarstı.

3 MAÇTA 5 GOL ATTI

Belçikalı oyuncu, takımının son oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında da kurtarıcı rolüne büründü. Atalanta karşılaşmasında 2-1 geriye düşen Dortmund, Batshuayi'nin biri duraklama dakikalarında olmak üzere kaydettiği 2 golle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Borussia Dortmund bu sonuçla; son 32 turu rövanş maçı öncesi bir avantaj elde etti. Bu arada Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncularımızdan Ömer Toprak, Atalanta maçında 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin mücadelede süre almad