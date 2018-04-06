Batshuayi: Chelsea'de kendimi öldürebilirdim

Chelsea'nin kiralık olarak Borussia Dortmund'a gönderdiği ve Almanya'da gösterdiği performansla kendini bulan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Chelsea'de kadroya giremediği günler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, futboldan kopmamak adına gizli gizli futsal oynadığını belirtti.

''KENDİMİ MEŞGUL ETMEM GEREKİYORDU''

Chelsea teknik direktörü Antonio Conte tarafından çoğu zaman yedek bırakılan golcü oyuncu, ''Chelsea izin vermemişti ama futsal oynadım. Takımda yer bulamayınca kendimi meşgul etmem gerekiyordu. Futsal da oynamasaydım ölebilirdim. Chelsea'de hiçbir takım arkadaşıma bunu söylemedim. Futsal oynayarak kendimi 1-2 saatliğine tatmin ediyordum.Kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyordu.'' diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund formasıyla bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 6 gol ve 1 asit üretme başarısı gösterdi.