Batuhan Bandırmaspor'u taşıyor: 6 gol 1 asist

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz parlamaya devam ediyor.
6 GOL 1 ASİST
Bu sezon takımın en golcü ismi olan Batuhan son 3 maçta 5 gol attı. Toplamda ise Türkiye Kupası dahil 8 maçta oynayan yıldız golcü, 6 gol 1 asist ile oynadı.
28 yaşındaki futbolcunun bu performansı Bandırmaspor'u oldukça memnun etti.
Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor.
9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, liderin 3 puan gerisinde 19 puanla 2. sırada bulunuyor.