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Batuhan Bandırmaspor'u taşıyor: 6 gol 1 asist

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19 puanla 2. sırada yer alan Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz fırtınası yaşanıyor. 28 yaşındaki forvet, takımın en golcü futbolcusu konumunda.

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Batuhan Bandırmaspor'u taşıyor: 6 gol 1 asist

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz parlamaya devam ediyor.

6 GOL 1 ASİST

Bu sezon takımın en golcü ismi olan Batuhan son 3 maçta 5 gol attı. Toplamda ise Türkiye Kupası dahil 8 maçta oynayan yıldız golcü, 6 gol 1 asist ile oynadı.

28 yaşındaki futbolcunun bu performansı Bandırmaspor'u oldukça memnun etti.

Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor.

9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, liderin 3 puan gerisinde 19 puanla 2. sırada bulunuyor.

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