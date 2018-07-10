Batuhan Karadeniz Adana Demirspor'da

Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor formasıyla çıkış yakalayan Batuhan Karadeniz'in yeni takımı 1. Lig'den oldu.

KARABÜK'TEN BEKLENİYORDU ADANA DEMİR'LE ANLAŞTI

Karabükspor'la anlaşan ve kampa katılması beklenen Batuhan, sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibi 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla anlaştığını resmen açıkladı.

Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giymişti.

Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maçta 45 gol attı.

FAZLA KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan, iki farklı dönemde Beşiktaş forması giymiş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Hızla düşüşe geçen ve Spor Toto 2. Lig'e kadar düşen 27 yaşındaki futbolcu, fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.