Batuhan Karadeniz, Bandırma'da kaldı

Türk futbolunun olay adamlarından biri olan Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da kaldığını açıkladı.

Geçen sezonun devre arasında gittiği Bandırmaspor'da 14 maça çıkan ve 11 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor karşısında 90+7'de attığı golle takımını ligde tuttu.

BATUHAN BANDIRMASPOR'LA ANLAŞTI

Bandırmaspor'a imza atarak kariyerinin 10. takımına transfer olan Batuhan, bu kez Marmara ekibiyle yola devam dedi.

Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan Batuhan, sosyal medya hesabından Bandırmaspor'laa anlaştığını açıkladı. Deneyimli futbolcu aynı zamanda askerliğinin 2 gün sonra biteceğini de takipçilerine

28 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Geçen sene formasını terletmekten onur ve gurur duyduğum Bandırmaspor ile tekrar anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen başkanım ve Onur Göçmez başta olmak üzere tüm Bandırma taraftarına teşekkür ediyorum. Şu anda vatani görevimi yapmaktayım. Şafak atarsa 2, bekle bizi."

Batuhan Karadeniz'in daha önce forma giydiği takımlarının listesi şöyle: Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor.