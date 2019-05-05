Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u kümede tuttu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği karşılaşma öncesi, seremoniye uzun boylu bir çocukla çıkan Valbuena zor anlar yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Cimbom kazanırsa aylar sonra liderlik koltuğuna oturacak.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

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Ali Koç, iptal edilen golü telefondan izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Isla'nın VAR kararıyla iptal edilen golünü devre arasında cep telefonundan bir daha izledi.