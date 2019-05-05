Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u kümede tuttu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki son hafta maçında Bandırmaspor sahasında Fethiyespor'u konuk etti.
Can Davas'ın 79. dakika attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 90+2'de büyük bir şok yaşadı.
Fethi Özer'in golüyle skoru 1-1'e getiren Fethiyespor, Bandırma'nın tüm hayallerini yıktı.
Maçın bu skorla bitmesi demek, Bandırma ekibinin küme düşmesi demekti. Ancak 90+7'de sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz, attığı golle takımını ligde tuttu.
İşte o gol:
Batuhan attığı golle Bandırma'yı kümede tuttu - İZLE
Batuhan maçın bitiş düdüğünün ardından Bandırmalı taraftarlar tarafından omuzlara alındı.