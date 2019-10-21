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Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'u sırtlamaya devam ediyor

Bandırmaspor'un sahasında Niğde Belediye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, mücadeleye damga vurdu.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımlardan Bandırmaspor, ligin 9. haftasında sahasında Niğde Belediye ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla galip tamamlayan bordo beyazlı takımda Batuhan Karadeniz, maça damga vurdu.

SON SÖZÜ YİNE BATUHAN SÖYLEDİ 

Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1

Ev sahibi Bandırmaspor adına diğer goller Sinan Akaydın ve Erkan Taşkıran'dan gelirken, konuk takımın tek sayısını Embiya Ayyıldız kaydetti.

Batuhan bu sezon, Bandırmaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gollük bir performans ortaya koydu.

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