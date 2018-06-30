Batuhan Karabükspor'da

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, kariyerine Karabükspor'da devam edecek...

Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giymişti.

Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maçta 45 gol attı.

FAZLA KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan, iki farklı dönemde Beşiktaş forması giymiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Hızla düşüşe geçen ve Spor Toto 2. Lig'e kadar düşen 27 yaşındaki futbolcu, fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.

Batuhan'ın önümüzdeki günlerde Karabükspor kampına katılacağı öğrenildi.