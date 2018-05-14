Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede ilk maçtaki 1-1'lik avantajını değerlendirmek isteyen Bandırmaspor, son anlara kadar maçı 0-0 götürdü.
Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı - İZLE
BATUHAN MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Sonradan oyuna giren Batuhan Karadeniz, tıpkı ilk maçta olduğu gibi oyunun seyrini değiştiren isim oldu. Sakaryaspor, Batuhan'ın 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sakaryaspor-Gümüşhanespor eşleşmesi olacak.
RONALDO SEVİNCİ YAPTI
Batuhan Karadeniz'in attığı son golün ardından 'Ronaldo' sevinci yapması dikkat çekti.