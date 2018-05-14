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Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı

1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı
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Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede ilk maçtaki 1-1'lik avantajını değerlendirmek isteyen Bandırmaspor, son anlara kadar maçı 0-0 götürdü.

Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı - İZLE

BATUHAN MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Sonradan oyuna giren Batuhan Karadeniz, tıpkı ilk maçta olduğu gibi oyunun seyrini değiştiren isim oldu. Sakaryaspor, Batuhan'ın 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sakaryaspor-Gümüşhanespor eşleşmesi olacak.

RONALDO SEVİNCİ YAPTI

Batuhan Karadeniz'in attığı son golün ardından 'Ronaldo' sevinci yapması dikkat çekti.

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