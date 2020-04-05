Batuhan Karadeniz: Yıldızların ismi farklı olmalı

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Batuhan Karadeniz, ''TFF ne yaparsa yapsın illaki eleştiri olacak. TFF'nin bu işten en az zararla çıkacağını düşünüyorum. Play-Off çok adil olmaz. Bizim ligde bitime 6 hafta kaldı bu da ekstra 3 hafta yani. Tuzlaspor olarak Play-Off oynanması bizim işimize gelir ama ben bunu doğru bulmuyorum'' dedi.

''BEŞİKTAŞ BENİ M.CITY'E VERMEDİ''

İngiliz ekibi Manchester City'nin kendisi için 1 milyon pound teklif yaptığını ancak o dönem Beşiktaş'ın vermediğini belirten Karadeniz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında M.City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım, A Milli Takım'da da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım.''





''BENİM PİŞMANLIĞIM TRABZONSPOR DÖNEMİ''

Trabzonspor'da oynadığı dönemle ilgili de konuşan 28 yaşındaki golcü, ''Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum; Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim'' dedi.

''MESSİ DE FUTBOLCU, BATUHAN DA''

Fatih Terim'in Türk futbolunun babası olduğunu belirten Batuhan Karadeniz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir.''