Batuhan Karadeniz'in başarısız Panenka penaltısı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti.
Adana Demirspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Adana ekibinin tecrübeli forveti Batuhan Karadeniz, az kalsın takımını yakıyordu.
BAŞARISIZ PANENKA DENEMESİ
Maçın 78. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Batuhan Karadeniz, vuruşunu Panenka stili ile yaptı ancak top üstten auta gitti.
ORKAN ATTI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI
Vuruş sonrası büyük üzüntü yaşayan Batuhan Karadeniz'i takım arkadaşları teselli etti.
Adana Demirspor'a Yeni Orduspor karşısında galibiyeti, 90+4'te Orkan Çınar penaltıdan kaydettiği golle getirdi.