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Bayern Başkanı: 5-0'ı koruyamazsak bu işi bırakalım

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi "5-0'ı koruyamıyorsak zaten bu işi bırakalım." dedi.

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Bayern Başkanı: 5-0'ı koruyamazsak bu işi bırakalım

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0'lık galibiyetin rövanşında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Bayern Münih'te Başkan Uli Hoeness, maç hakkında açıklamalarda bulundu.

"SKORU KORUYAMAZSAK BU İŞİ BIRAKALIM"

Uli Hoeness, İstanbul'da oynanacak maç öncesinde ilk maçtaki 5-0'lık sonucun avantajına güvendiklerini belirtip, ''Orasının cehennem olup olmaması önemli değil. Eğer 5-0'ı koruyamıyorsak zaten bu işi bırakalım.'' sözlerini kullandı.

"BOĞAZ CEHENNEMİNE GİDİYORUZ"

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ise Beşikaş'ın stadının atmosferi hakkında konuşurken ''Boğaz'ın cehennemine gidiyoruz. Avrupa'nın en sesli stadyumu. Akustik bir hortum çıkartıyorlar. Orada bir kere bulundum ve Rolling Stones konserinden çıkmış gibi hissetmiştim'' şeklinde konuştu.

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