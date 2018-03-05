Bayern Freiburg'a 4 attı

Bundesliga'nın 25. haftasında Freiburg'a konuk olan Bavyera ekibi, 4-0 kazandı. Freiburg ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
25. dakikada Freiburg’un kalecisi Alexander Schwolow’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 28. dakikada Corentin Tolisso, 54. dakikada Sandro Wagner ve 69. dakikada Thomas Müller ile goller bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih, 63 puanla liderliği sürdürürken, Freiburg 29 puanla 13. sırada yer aldı.