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Bayern Freiburg'a 4 attı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Freiburg'u 4-0 yendi.

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Bundesliga'nın 25. haftasında Freiburg'a konuk olan Bavyera ekibi, 4-0 kazandı. Freiburg ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

25. dakikada Freiburg’un kalecisi Alexander Schwolow’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 28. dakikada Corentin Tolisso, 54. dakikada Sandro Wagner ve 69. dakikada Thomas Müller ile goller bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, 63 puanla liderliği sürdürürken, Freiburg 29 puanla 13. sırada yer aldı.

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