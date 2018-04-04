Ensonhaber.com'a dön

Bayern İspanya'da avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Bayern Münih, İspanya'da 2-1 kazandı.

Yorum Yap

Zorlu Sevilla deplasmanında 1-0 geriye düşen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 2-1 kazarak Almanya'ya avantajlı döndü.

SEVİLLA 5 DAKİKADA DAYANABİLDİ

Sevilla karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia ile öne geçerken, İspanyol kulübün üstünlüğü 5 dakika sürdü.

37. dakikada Jesus Navas’ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.

BAYERN ALMANYA'YA AVANTAJLI DÖNDÜ

Mücadelenin 68. dakikasında ise Thiago Alcantara ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve mücadelenin de skorunu belirledi.

Karşılaşma Bavyera ekibi Bayern Münih’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM