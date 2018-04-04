Bayern İspanya'da avantajı kaptı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup etti ve turun kapısını araladı.

Manchester United, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah için 230 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

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Cengiz Ünder: Roma için M.City'yi reddettim

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Manchester City'nin de kendisini istediğini ancak Roma'yı tercih ettiğini söyledi.