Bayern kazandı puan farkını korudu

Bayern Münih, Werder Bremen karşısında tek golle güldü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 58. dakikada Veljkovic, rakibine attığı dirsek sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

BAYERN'DEN TEK GOLLÜ 3 PUAN

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını iyice artıran Bayern, Sule'nin 75. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih, bitime dört hafta kala puanını 70 yaptı ve bir maç fazlayla 2. Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Bu sezon ilk kez bir maçta gol atamayan Werder Bremen ise 46 puanda kaldı.