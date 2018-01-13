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Bayern Leverkusen'i de dağıttı

Bundesliga'da sezonun ikinci yarısına Bayer Leverkusen deplasmanında başlayan Bayern Münih, 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Bayern Leverkusen'i de dağıttı
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, yoluna tam gaz devam ediyor. Sezonun ikinci yarısında zirve takipçilerinden Bayer Leverkusen'e konuk olan Münih, 3 golle kazandı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibinin gollerini 32. dakikada Javier Martinez, 59. dakikada Franck Ribery ve 90 artı 1’de James Rodriguez attı.

Ev sahibi takımının tek golünü 70. dakikada Kevin Volland kaydetti.

Bayern Münih, ligde 44 puanla liderliği sürdürürken, Bayer Leverkusen 28 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.

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