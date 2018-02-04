Bayern, Mainz'e 5 attı

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in haftayı beraberlikle tamamlamasıyla da en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 18'e çıkardı.

BAYERN FARKI 18'E ÇIKARDI

Almanya Ligi'nde son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih, bu sezon da ipi göğüslemeye adım adım yaklaşıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bavyera ekibi, son maçta Mainz 05'i deplasmanda 2-0 yendi; üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih, 33. dakikada Franck Ribery'nin golüyle 1-0 öne geçti. Tecrübeli oyuncu, kornerden gelip kafalardan seken topu klas bir vuruşla ağlara gönderirken; Bayern Münih formasıyla ligde 114. golünü attı. Ribery, 113 gollü Mario Gomez'i geçerek, Bayern'in lig tarihindeki en golcü 11. futbolcusu unvanına ortak oldu. 44'te bu kez sahneye çıkan isim James Rodrigues oldu.

Tolisso'nun sol kanattan cezasahasına gönderdiği topu sağ içte göğsüyle yumuşatan Kolombiyalı, yere düşmeden sert vurdu ve 2. kez ağları havalandırdı. 2. yarıda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Alman devi bu sonucun ardından puanını 53'e çıkardı. Bayer Leverkusen'in haftayı beraberliklerle kapatmasının ardından da lider Bayern, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 18'e çıkardı.