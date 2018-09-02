Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Mercedes Benz Arena'daki karşılaşmada Bayern Münih, ilk yarıyı 37. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

MÜNİH 2'DE 2 YAPTI

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 62. dakikada Robert Lewandowski ve 76. dakikada Thomas Müller'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sezona Hoffenheim galibiyetiyle başlayan son şampiyon Bayern Münih, ikide iki yaptı.

Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart ise bu sezon henüz puan alamadı. Milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 24. dakikada Leon Bailey ile öne geçtiği maçta Wolfsburg, 36. dakikada Bayer Leverkusenli kaleci Ramazan Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1- 1'lik eşitliği sağladı. Wolfsburg, 55. dakikada Wout Weghorst ve 60. dakikada Renato Steffen ile üst üste iki gol bularak rakibini 3-1 yendi. Yedekler arasında bulunan mili futbolcu Yunus Mallı karşılaşmada forma giymedi.