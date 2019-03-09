Bayern Münih 6 atıp lider oldu

Bundesliga'nın 25. haftasında lider değişti! Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Wolfsburg'u 6-0 yendi ve averajla liderliği Borussia Dortmund'un elinden aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34'te Gnabry, 37 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski, 52'de James Rodriguez, 76'da Thomas Müller ve 82. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Puanını 57'ye çıkartan Bayern, 2 gol fark averajla Borussia Dortmund'un önünde Bundesliga'nın yeni lideri oldu. Wolfsburg ise 39 puanla 7. sırada kaldı.
Bayern Münih'in Polonyalı forveti Lewandowski, Bundesliga'daki 196. golünü attı ve lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.