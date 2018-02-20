Beşiktaş Bayern Münih'e farklı yenildi

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.

VİDA KIRMIZI KART GÖRDÜ, BAYERN DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Mücadeleye Beşiktaş iyi başlamıştı ancak 16. dakikada Vida, Lewandowski'yi ceza sahasına girerken düşürdü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyun Bayern Münih'e döndü. Alman ekibi ilerleyen dakikalarda baskısını artırdı ve 42. dakikada Müller'le 1-0 öne geçti. Alman oyuncunun bu golü ilk yarının sonucunu belirledi.

İKİNCİ YARIDA MAÇ FARKA GİTTİ

Alman devi ikinci yarıya da etkli başlayan taraf oldu. Dakikalar 52'yi gösterirken Panzerler Coman'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sonra baskısını iyice artıran Bayern, 66'da Müller'le durumu 3-0 yaptı.

Oyundan kopan temsilcimiz Almanların ataklarına karşılık veremeyince, 79'da ve 88'de sahneye çıkan Lewandowski skoru 5-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Beşiktaş-Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü oynanacak