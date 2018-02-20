Bayern Münih-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, yeni bir zafer daha yazmak için sahaya çıkıyor.

HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45'te Allianz Arena'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MÜNİH

Ulreich

Kimmich

Boateng

Hummels

Alaba

Vidal

Müller

James

Coman

Robben

Lewandowski



BEŞİKTAŞ

Fabri

Gökhan Gönül

Pepe

Vida

Adriano

Atiba

Medel

Quaresma

Talisca

Babel

Vagner Love



Stadyum: Allianz Arena

Hakem: Ovidiu Hategan

Yayın: TRT 1