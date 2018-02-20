Bayern Münih-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, yeni bir zafer daha yazmak için sahaya çıkıyor.
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Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45'te Allianz Arena'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
BAYERN MÜNİH
Ulreich
Kimmich
Boateng
Hummels
Alaba
Vidal
Müller
James
Coman
Robben
Lewandowski
BEŞİKTAŞ
Fabri
Gökhan Gönül
Pepe
Vida
Adriano
Atiba
Medel
Quaresma
Talisca
Babel
Vagner Love
Stadyum: Allianz Arena
Hakem: Ovidiu Hategan
Yayın: TRT 1