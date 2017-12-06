Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Alman devi Bayern Münih, PSG'yi 3-1 devirdi. 15 puana ulaşan iki takım dan PSG ilk sırayı alırken, Bayern Münih ikinci sırada kaldı.
Bayern Münih'in grubunu ikinci bitirmesi, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girmesi anlamına geliyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını henüz oynamamış olmasına rağmen, gruptan lider çıkmayı garantiledi. Kara Kartal, bir sonraki turda grupların ikincilerinden birisiyle eşleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
A GRUBU
Benfica 0 - 2 Basel
Manchester United 2 - 1 CSKA Moscow
B GRUBU
Celtic 0 - 1 Anderlecht
Bayern Münih 3 - 1 PSG
C GRUBU
Chelsea 1 - 1 Atletico Madrid
Roma 1 - 0 Qarabağ Ağdam
D GRUBU
Barcelona 2 - 0 Sporting Lisbon
Olympiakos 0 - 2 Juventus
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Real Madrid
Bayern Münih
Chelsea
Juventus