Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Alman devi Bayern Münih, PSG'yi 3-1 devirdi. 15 puana ulaşan iki takım dan PSG ilk sırayı alırken, Bayern Münih ikinci sırada kaldı.

Bayern Münih'in grubunu ikinci bitirmesi, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girmesi anlamına geliyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını henüz oynamamış olmasına rağmen, gruptan lider çıkmayı garantiledi. Kara Kartal, bir sonraki turda grupların ikincilerinden birisiyle eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

A GRUBU

Benfica 0 - 2 Basel

Manchester United 2 - 1 CSKA Moscow

B GRUBU

Celtic 0 - 1 Anderlecht

Bayern Münih 3 - 1 PSG

C GRUBU

Chelsea 1 - 1 Atletico Madrid

Roma 1 - 0 Qarabağ Ağdam

D GRUBU

Barcelona 2 - 0 Sporting Lisbon

Olympiakos 0 - 2 Juventus

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Real Madrid

Bayern Münih

Chelsea

Juventus