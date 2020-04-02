Bayern Münih, Boateng'e para cezası verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına ''evde kal'' çağrısı yapan ülkelerden biri de Almanya.

Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen Jeroma Boateng, kent dışına çıkarak hükümetin koyduğu karantina kuralını ihlal etmişti. Boateng'in bu davranışı cezasız kalmadı.

Kulüp, 31 yaşındaki oyuncuya bu davranışı nedeniyle para cezası verdiğini ve paranın Münih'teki hastanelere bağışlanacağını açıkladı.

''OĞLUM İÇİN HER TÜRLÜ CEZAYI KABUL EDERİM''

Alman basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu ise, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle şehir dışına çıktığını belirterek, "Kulübü bilgilendirmemek kesinlikle bir hataydı ancak o anda aklımda sadece oğlum vardı. Bir çocuk çağırdığında babası saat kaç olursa olsun gider. Onun için her türlü cezayı kabul etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.