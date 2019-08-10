Bayern Münih, Cengiz için teklif yapacak

Bayern Münih, son zamanlarda yakın markajına aldığı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

HEDEFTE CENGİZ ÜNDER VAR

Sky Sport Italia'nın haberine göre Bayern Münih, Roma'nın genç yıldızı için harekete geçti. Robben ve Ribery ile yollarını ayırdıktan sonra kanat arayışlarını sürdüren Almanlar, rotayı Cengiz Ünder'e çevirdi.

Manchester City ile uzun süre Leroy Sane için görüşen Bayern Münih, genç oyuncunun sakatlanıp 6-7 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrası transferden vazgeçti.

Sane konusunda istediğine ulaşamayan Bayern Münih, Roma'dan Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Alman devinin, milli futbolcu için İtalyan ekibine yüklü bir bonservis bedeli önereceği ifade ediliyor.

Geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 6 gol ve 9 asistlik sergileyen 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.