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Kurada Bayern Münih çıkınca Fikret Orman

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih olunca, Başkan Fikret Orman'ın yüzü düştü.

Kurada Bayern Münih çıkınca Fikret Orman
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.

G grubunu 14 puanla lider olarak tamamlayan siyah-beyazlıların, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından son 16'daki rakibi Bayern Münih oldu.

FİKRET BAŞKAN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ

Yapılan kura çekiminde temsilcimize Alman devi Bayern Münih çıkınca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yüzü düştü.

GÜÇSÜZ RAKİPLER ÇIKMADI

Sevilla, Basel ve Shakhtar Donetsk gibi nispeten daha güçsüz takımları bekleyen Beşiktaşlı idarecilerin yüzü hali kameralara böyle yansıdı.


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