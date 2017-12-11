Kurada Bayern Münih çıkınca Fikret Orman

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
G grubunu 14 puanla lider olarak tamamlayan siyah-beyazlıların, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından son 16'daki rakibi Bayern Münih oldu.
FİKRET BAŞKAN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
Yapılan kura çekiminde temsilcimize Alman devi Bayern Münih çıkınca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yüzü düştü.
GÜÇSÜZ RAKİPLER ÇIKMADI
Sevilla, Basel ve Shakhtar Donetsk gibi nispeten daha güçsüz takımları bekleyen Beşiktaşlı idarecilerin yüzü hali kameralara böyle yansıdı.