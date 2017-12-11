1 Kurada Bayern Münih çıkınca Fikret Orman Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih olunca, Başkan Fikret Orman'ın yüzü düştü.

2 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

3 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

4 Mehmet Demirkol: Ben Tudor'u tutuyorum Sezon başından bu yana sert eleştirilere maruz kalan Hırvat teknik adam hakkında konuşan Demirkol, "Ben bu filmde Tudor'u tutuyorum" dedi.

5 Dursun Özbek eleştirilere üzülüyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Beni düşman gibi görmelerine çok üzüldüm. Çok ağrıma gitti" dedi.

6 Van Persie ile Sneijder ABD'ye transfer oluyor Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie ile Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, Amerika'da buluşuyor.

7 Valbuena'dan Kocaman'a: Ben buraya oynamaya geldim Yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olan Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'a "Ben buraya takıma katkı yapmaya geldim" dedi.

8 Umut Bulut: Pozisyon penaltıydı Cenk Tosun'u ceza sahasında düşürerek penaltıya sebep olan Umut Bulut, pozisyonla ilgili itirafta bulundu. Bulut, "penaltıydı" dedi.

9 Galatasaray'dan Okan Buruk'a: Haddini bil Tudor'a vasıfsız diyen Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a Galatasaray cephesinden cevap geldi.