Bayern Münih, Coutinho'nun opsiyonunu kullanmadı

Barcelona'nın 2018 yılının Ocak ayında büyük umutlarla Liverpool'dan transfer ettiği Philippe Coutinho, beklenen performansı gösteremeyince geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'e kiralanmıştı.
Alman ekibin, Philippe Coutinho'yu 120 milyon euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyordu.
OPSİYONU AKTİVE ETMEYECEKLER
Ancak Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki bu opsiyonu aktive etmeyeceklerini açıkladı.
Rummenigge, bu opsiyonun süresinin dolmasına rağmen Coutinho için kapıları tamamen kapatmadı.