Bayern Münih, Coutinho'nun opsiyonunu kullanmadı

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 La Liga, 8 Haziran'da başlıyor İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren devam edebileceğini açıkladı.

2 Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin talimatıyla ödeme yapıldı Zaman zaman futbolcu ve kulüp personeline ödeme yapmakta zorlandığı bilinen Beşiktaş Kulübü'nde, bayram öncesinde toplam 10 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirildi.

3 Bjelica: F.Bahçe takımı haziranda devralmamı istedi Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini söyledi.

4 Diagne, geleceği hakkında konuştu Club Brugge'daki kiralık sözleşmesi biterek Galatasaray'a dönen Senegalli golcü Mbaye Diagne, ''Galatasaray beni istemezse, stilime göre bir kulüp bulurum'' açıklamasını yaptı.

5 Chelsea'de koronavirüs krizi Premier Lig'de geri dönüşe hazırlanılırken Chelsea'den Kante antrenmanlara çıkmayı redderken; sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 4 oyuncu ise oynamak istemiyor.

6 Beşiktaş'ta 3 isim satılabilir Yeni sezon için gelir elde etmek isteyen Beşiktaş'ta, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Domagoj Vida'nın satışının gündemde olduğu öğrenildi.

7 Yiğit Şengil, Bursaspor'dan ayrılık sürecini anlattı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor altyapısından kovulan genç futbolcu Yiğit Şengil, hocasının kendisini arayarak, ''Beşiktaş söz konusu olunca kimse iyi niyetli olmuyor'' dediğini söyledi.

8 Alex Telles, G.Saray'a yine kazandıracak Galatasaray, 2016'da Porto'ya sattığı Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in, Paris Saint-Germain'e satışı halinde bonservis ücretinden yüzde 10 pay alacak.

9 Fransa'nın köklü kulüpleri iflasın eşiğinde Koronavirüs salgını nedeniyle PSG'yi şampiyon ilan ederek ligi sonlandıran Fransa'da, 3 köklü kulüp Marsilya, Bordeaux ve Saint-Etienne iflas etmek üzere olduklarını doğruladı.