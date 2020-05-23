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Bayern Münih, Coutinho'nun opsiyonunu kullanmadı

Alman ekibi, geçtiğimiz yaz ayında Barcelona'dan kiraladığı Coutinho'nun 120 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih etmedi.

| Haber Merkezi
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Barcelona'nın 2018 yılının Ocak ayında büyük umutlarla Liverpool'dan transfer ettiği Philippe Coutinho, beklenen performansı gösteremeyince geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'e kiralanmıştı.

Alman ekibin, Philippe Coutinho'yu 120 milyon euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyordu.

OPSİYONU AKTİVE ETMEYECEKLER

Ancak Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Brezilyalı oyuncunun  sözleşmesindeki bu opsiyonu aktive etmeyeceklerini açıkladı.

Rummenigge, bu opsiyonun süresinin dolmasına rağmen Coutinho için kapıları tamamen kapatmadı.

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