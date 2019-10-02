Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçların oynandığı karşılaşmalarda gecenin en gollü maçı, Tottenham ile Bayern Münih arasında oldu.
Alman ekibinin gollerini Joshua Kimmich(15), Robert Lewandowski(45,87) ve Serge Gnabry(53,55,83,88) kaydederken, Tottenham'ın golleri Son Heung-min(12) ve Harry Kane(61-p)'den geldi.
DİĞER MAÇLAR
Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2
Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1
Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7
Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2