Ensonhaber.com'a dön

Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın sahasında ağırladığı Alman ekibi Bayern Münih, karşılaşmayı 7-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı
Yorum Yap

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçların oynandığı karşılaşmalarda gecenin en gollü maçı, Tottenham ile Bayern Münih arasında oldu.

Alman ekibinin gollerini Joshua Kimmich(15), Robert Lewandowski(45,87) ve Serge Gnabry(53,55,83,88) kaydederken, Tottenham'ın golleri Son Heung-min(12) ve Harry Kane(61-p)'den geldi.

DİĞER MAÇLAR

Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2

Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7

Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM