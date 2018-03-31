Bayern Münih, Dortmund'a 6 attı

Bundesliga'nın 28. haftasında lider Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşılaştı.
GELECEK HAFTA KAZANIRSA ŞAMPİYON
Bayern Münih, gelecek hafta Augsburg'u yenerse bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek
. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 44. dakikada ve 87. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller, 45+1. dakikada Franck Ribery kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih ligdeki puanını 69'a çıkardı. Borussai Dortmund ise 48 puanda kaldı.