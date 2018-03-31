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Bayern Münih, Dortmund'a 6 attı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup etti ve şampiyonluğa göz kırptı.

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Bayern Münih, Dortmund'a 6 attı

Bundesliga'nın 28. haftasında lider Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşılaştı.

GELECEK HAFTA KAZANIRSA ŞAMPİYON

Bayern Münih, gelecek hafta Augsburg'u yenerse bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek

. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 44. dakikada ve 87. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller, 45+1. dakikada Franck Ribery kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih ligdeki puanını 69'a çıkardı. Borussai Dortmund ise 48 puanda kaldı.

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