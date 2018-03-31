Bayern Münih, Dortmund'a 6 attı

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan Özyakup Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta komik bir olay yaşandı. Ahmet Oğuz'un, serbest vuruş öncesi barajın altına yatması izleyenleri güldürdü.

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Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı.