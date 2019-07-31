Bayern Münih-Fenerbahçe maçı Alman basınında

Almanya'da yayın yapan gazeteler, farklı galibiyetin ardından Bayern'in oyununu etkileyici bulurken, Fenerbahçe'de dikkat çeken tek ismin Kruse olduğunu yazdı.

İşte Alman basınında öne çıkan yorumlar:

Sueddeutsche: Yaz için güçlü ayar

"Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar. Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi. Ancak perde arkasında, Leroy Sane yüzünden Karl-Heinz Rummenigge ve Niko Kovac arasında anlaşmazlıklar vardı."

Bild: Etkileyici galibiyet

"Bayern turnuvadaki davetine Fenerbahçe karşısındaki etkileyici 6-1'lik galibiyetiyle başladı. Tek golünü Max Kruse'nin zayıf sağ ayağından yedi."

Onefootball: Kruse'nin çabası yeterli olmadı

"Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Almanya'ya ilk kez döndü. Eski Bremenli Bayern Münih'e karşı kendi çabasının ürünü olan bir gol attı. Çabası yeterli olmadı çünkü Bayern ilk yarıda beş tane atmıştı."

"ŞEREF GOLÜ KRUSE'DEN GELDİ"

Sky Sport: Kızgın Bayern, Fenerbahçe'yi dağıttı



"Thomas Müller üç golle, golcü içgüdüsünü gözler önüne serdi. Şeref golü eski Werder Bremenli'den geldi. Borussia Dortmund ile yapılacak Almanya Süper Kupa finaline az bir süre kala hazır olduğunu gösteren Bayern Münih, sezon öncesi erken form tutmuş göründü"