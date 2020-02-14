Bayern Münih, Havertz için Tolisso'dan vazgeçti

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i alabilmek için bu yaz Corentin Tolisso'yu satacak.

Bild'de yer alan habere göre; bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Fransız milli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, elden çıkarılacak. Geçtiğimiz yaz birçok kulüpten teklif alan Tolisso için bu yaz gelen teklifler değerlendirilecek ve en uygun rakama satılacak.

Yıllık net 7 milyon euro kazanan Corentin Tolisso için menajeri Arsenal, Juventus, Napoli ve Atletico Madrid ile temasa geçti.

Lyon'dan Bayern Münih'e 2017 yazında 41.5 milyon euro bonservisle transfer olan ve geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle bir türlü beklenen etkiyi yaratamayan Tolisso, bu sezon 19 resmi maçta 1107 dakika süre aldı ve 3 gol atıp 3 asist yaptı.